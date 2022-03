Vier Absagen für DHB-Lehrgang: Knorr und Schmidt rücken nach

Nach vier kurzfristigen Absagen hat Bundestrainer Alfred Gislason für die aktuelle Lehrgangswoche der deutschen Handball-Nationalmannschaft die Rückraumspieler Juri Knorr (Rhein Neckar Löwen) und David Schmidt (Bergischer HC) nachnominiert. Beide sind auch für die beiden Länderspiele am kommenden Wochenende gegen Ungarn eingeplant. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) zum Lehrgangsstart am Montag in Kamen-Kaiserau mit.