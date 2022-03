Hertha: Marton Dardai meldet sich nach Bank-Lacher in Mönchengladbach zu Wort

Hertha-Verteidiger Marton Dardai richtet sich auf Instagram nach seinem Bank-Lacher an die Fans. Er versteht den Unmut der Anhänger.

Auf Instagram schrieb er in seiner Story, dass er den Unmut der Fans verstehen könne, wenn er sich die Bilder anschaue.

„Wer mich kennt, weiß, dass ich für diesen Verein immer alles gegeben habe und das selbstverständlich auch weiterhin tun werde“, heißt es weiter in seinem Statement. Ihm sei die derzeitig brisante Lage bewusst und er „werde zusammen mit der Mannschaft alles daran setzen, aus dieser wieder herauszukommen“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Babbel: Erwarte von den Reservisten, fokussiert zu sein

Dieser Moment spiegele in keiner Art und Weise seine Einstellung zur aktuell Situation wider. Zum Abschluss des Statements hofft er auf das Verständnis der Hertha-Fans.

Was war zuvor passiert? In der 24. Spielminute hatten die Gladbacher in Person von Alassane Plea die Führung erzielt. Kurz darauf war im TV-Bild zusehen, wie sich die Ersatzspieler Marton Dardai und Dedryck Boyata auf der Bank amüsierten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)