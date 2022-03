Champions League: Nicht Ronaldo! Rangnick setzt vor allem auf Sancho bei Manchester United

Cristiano Ronaldo ist wieder in Torlaune, doch in der Champions League gegen Atlético Madrid setzt Teammanager Ralf Rangnick auch auf den wiedererstarkten Ex-Dortmunder Jadon Sancho.

„Jadon kommt dem Jadon, den ich aus Deutschland kenne, immer näher“, sagte Rangnick vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag gegen die Spanier. (Champions League: Manchester United - Atlético Madrid, Dienstag 21 Uhr im LIVETICKER)

Nach dem 1:1 im Hinspiel geht der englische Rekordmeister als Favorit in die zweite Partie. „Wir wissen, was wir im ersten Spiel falsch gemacht. Diesmal werden wir noch mehr arbeiten, um Atletico zu schlagen, kündigte Weltmeister Paul Pogba an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)