NBA: Trikot-Panne sorgt für Verspätung

Das Heimspiel der Oklahoma City Thunder gegen die Memphis Grizzlies fängt erst mit Verspätung an. Eine Trikot-Panne lässt alle Beteiligen schmunzeln

Damit hat niemand gerecht: Beim Spiel der Oklahoma City Thunder gegen die Memphis Grizzlies standen beide Teams in ihren weißen Trikots beim Tipoff bereit.

Dies sorgte bei allen Beteiligten für Verwunderung. Das Spiel konnte so nicht anfangen. Hauptschiedsrichter James Williams macht infolgedessen eine Durchsage: „Wir werden den Start verschieben, bis Memphis die richtigen Trikots angezogen hat.“

Vor jeder Partie veröffentlicht die NBA, welches Team in welchen Trikots aufläuft. Für den Sonntagabend war Oklahoma in weiß und die Gäste aus Memphis in blau vorgesehen.