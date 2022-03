NBA: Kevin Durant fordert Spielerlaubnis für Kyrie Irving in New York

Beim Sieg seiner Brooklyn Nets gegen die Knicks präsentiert sich Kevin Durant bärenstark. Danach knöpft er sich New Yorks Bürgermeister vor - wegen Kyrie Irving.

Kevin Durant war on fire!

Mit 53 Punkten sorgte er fast allein für den 110:107-Sieg seiner Brooklyn Nets gegen die New York Knicks und gab sich anschließend entsprechend selbstbewusst. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Dieses gute Gefühl bezog sich allerdings nur auf das Spiel. In einer anderen Angelegenheit äußerte er sich nicht so positiv.

Es ging um seinen Mitspieler Kyrie Irving, der nach wie vor nicht geimpft ist und deswegen in New York nicht spielen darf.

Irving erstmals bei Heimspiel der Nets in der Halle

Allerdings befand sich der 29-Jährige erstmals in dieser Saison bei einem Heimspiel der Nets in der Halle und saß direkt am Spielfeldrand. Einige Fans riefen „Free Kyrie!“