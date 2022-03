Beucher fordert neue Vergabekriterien für Olympia und Paralympics

DBS-Chef Friedhelm Julius Beucher hat trotz der reibungslosen Durchführung die Vergabe der Winterspiele an Peking nochmals harsch kritisiert.

DBS-Chef Friedhelm Julius Beucher hat trotz der reibungslosen Durchführung die Vergabe der Winterspiele an Peking nochmals harsch kritisiert. "Es darf nicht sein, dass man Dinge wie Nachhaltigkeit, Umweltzerstörung, demokratische Freiheitsrechte ausblendet. Die bleiben permanent bestehen. Deshalb gehören trotz einer super Organisation Spiele nicht in solche Länder", sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) dem SID.

Mit den kommenden Sommerspielen in Paris 2024 und den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026 sehe er schonmal einen Schritt in eine "gute Richtung", sagte Beucher.