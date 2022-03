NBA: Luka Doncic vermasselt mit Mavs Trikot-Ehrung von Garnett

Am großen Tag von Kevin Garnett hat Luka Doncic mit seinen Dallas Mavericks den Boston Celtics die Feierlichkeiten verdorben.

Während in Boston die Nummer 5 der Legende am Rande des Spiels in einer Trikot-Zeremonie retired wurde und nie mehr vergeben wird, schnappten sich die Mavs seinen 95:92-Sieg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)