Felix Magath als Hertha-Retter? Man darf Schlimmes befürchten - Kommentar

Als man Fredi Bobic vor zwei Wochen die Verpflichtung von Tayfun Korkut ankreidete, verteidigte der Hertha-Sportchef seinen Trainer aus voller Überzeugung. Endlich sei da jemand auf dem Platz, der (a) der Mannschaft Inhalte wie Umschaltspiel vermitteln könnte und (b) rund um die Uhr für den Verein brenne. Nicht zu überhören: die unverhohlene Kritik an Korkut-Vorgänger Pal Dardai, der sein Berufsbild eher gemütlich interpretierte.

Seit gestern Morgen ist Tayfun Korkut entlassen. Die Zahlen ließen keine Ausrede mehr zu. Im Schnitt holte Korkut nur 0,64 Punkte in den 14 Spielen bei Hertha BSC. Vorgänger Dardai kam in 31 Spielen auf 1,23 Punkte im Schnitt - das sind fast doppelt so viele. Auch deshalb rutschte Hertha auf einen Abstiegsplatz. Bobic weiß zu genau: Der Trainerwechsel war falsch. Und jetzt soll Felix Magath als Trainer alles retten? Man darf Schlimmes befürchten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)