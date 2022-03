Fußball-Legende Sergei Rebrov bangt um Eltern im Ukraine-Krieg - Shevchenko-Partner in großer Sorge

Die Eltern von Sergei Rebrov befinden sich noch in Kiew. Der ehemalige Topstürmer verrät, wie diese die schwierige Zeit erleben.

Eine ukrainische Fußball-Legende bangt um die Eltern in Kiew!

Sergei Rebrov absolvierte 75 Länderspiele für die Ukraine, wo er ein legendäres Sturmduo mit Andriy Shevchenko bildete, spielte in seiner aktiven Karriere unter anderem auch für West Ham United und Tottenham Hotspur. Doch aktuell hat der 47-Jährige - wie viele seiner Landsmänner - ganz andere Sorgen als Fußball.

Die Eltern des ehemaligen Stürmers befinden sich in Kiew, das von Russland belagert wird.

„Mein Vater hat gesundheitliche Probleme. Jeden Tag müssen sie, wie alle anderen auch, in die unterirdischen Bunker gehen“, erzählte Rebrov, der den Al-Ain FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten trainiert, dem Mirror. Er rufe sie jeden Tag an und sie würden gemeinsam beten: „Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist.“