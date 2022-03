Zweitrunden-Aus für Koepfer und Otte in Indian Wells

Dominik Koepfer ereilt Zweitrunden-Aus in Indian Wells © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/HARRY HOW

Für die deutschen Tennis-Profis Dominik Koepfer und Oscar Otte ist das mit über 8,5 Millionen Dollar dotierte ATP-Masters in Indian Wells beendet.

Indian Wells (SID) - Für die deutschen Tennis-Profis Dominik Koepfer (Furtwangen) und Oscar Otte (Köln) ist das mit über 8,5 Millionen Dollar dotierte ATP-Masters in Indian Wells beendet. Koepfer unterlag nach seinem Auftakterfolg gegen den Franzosen Benoit Paire dem an Nummer sieben gesetzten Russen Andrej Rublew 5:7, 4:6, und Otte musste sich gegen an Position elf eingestuften Polen Hubert Hurkacz mit 3:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben.