Premier League: Rettig watscht Liga ab - und begrüßt Sanktionen gegen Abramowitsch

„Die Sanktionen sind richtig, dass all diejenigen Verantwortung übernehmen müssen, die mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind an diesem Irrsinn“, sagte Rettig im STAHLWERK Doppelpass . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Regierung hatte den russischen Oligarchen Abramowitsch am Donnerstag auf ihre Sanktionsliste gesetzt und damit auch den FC Chelsea vor massive Probleme gestellt. Die Londoner dürfen ab sofort nur noch dank einer speziellen Lizenz in der englischen Premier League spielen.

Rettig: „Newcastle ist das große Beispiel“

Für Rettig ist es ein generelles Problem in England, da die Premier League sehr vom Geld getrieben sei: „Newcastle ist dabei das große Beispiel, das von einem Unrechtsstaat wie Saudi-Arabien alimentiert wird in einer widerlichen Art - das Land, das Menschen hinrichtet und die meisten Todesurteile vollstreckt.“

Dass DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen Ligacup-Spiele in Saudi-Arabien nicht kategorisch ablehnen will, „erschüttert“ Rettig: „Wenn man das alles so sieht, bin ich froh, dass in Deutschland Fans nicht nur gegen 50+1 demonstrieren, sondern auch gegen Gazprom und unsere Fußball-Kultur aufrechterhalten.“