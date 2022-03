Van Gerwen besiegte im Finale der German Darts Champion­ship in Hildesheim Rob Cross mit 8:5. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Deutsche Fans fallen negativ auf

Unschöne Szenen hatten sich zuvor am Sonntagnachmittag ereignet. Während des Spiels zwischen Joe Cullen und Daryl Gurney störten einige Fans in der Halle 39 wiederholt das Match mit Pfiffen.