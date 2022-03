Serie A: Inter verliert an Boden

Der italienische Fußballmeister Inter Mailand verliert im Kampf um die erfolgreiche Titelverteidigung in der Serie A an Boden.

Der Klub von Nationalspieler Robin Gosens, der zur zweiten Hälfte eingewechselt wurde, kam am 29. Spieltag beim FC Turin über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus. ( Service: Ergebnisse der Serie A )

Inters Rückstand wächst

Der Brasilianer Bremer (12.) schoss Torino in Führung, in der dritten Minute der Nachspielzeit rettete Joaquin Correa dem hohen Favoriten aus Mailand zumindest einen Punkt. Inter, das unter der Woche im Champions-League-Achtelfinale am FC Liverpool gescheitert war, gewann nur eines seiner vergangenen sechs Ligaspiele.