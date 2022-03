Bundesliga: Hansi Flick äu0ert sich zur Verletzung von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen

Musiala vs. Wirtz! Auf dieses Duell freut sich Fußball-Deutschland

Der 18-Jährige zog sich in der Partie gegen den 1. FC Köln einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Das teilte Bayer Leverkusen am Sonntagabend mit. Der Youngster wird monatelang fehlen und droht, die WM in Katar im November zu verpassen.