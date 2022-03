FC Chelsea: Furcht vor Insolvenz wegen Sanktionen gegen Abramowitsch

Gehaltszahlungen wohl nicht mehr gesichert

In Folge der Sanktionen gegen Noch-Eigentümer Roman Abramowitsch nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sollen nun die Gehaltszahlungen an die Spieler nicht mehr gesichert sein.

Wie die Daily Mail berichtet, stehen die nächsten Zahlungen an die Profis, Trainer und Betreuer am 1. April an. Dann müsste der Verein in etwa 28 Millionen Pfund (33,5 Mio. Euro) auszahlen.