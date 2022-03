NFL: Patriots geben Jakob Johnson frei

Beim deutschen Football-Profi Jakob Johnson und den New England Patriots stehen die Zeichen auf Trennung.

Beim deutschen Football-Profi Jakob Johnson (27) und den New England Patriots stehen die Zeichen auf Trennung. Wie mehrere US-Medien berichten, verzichtet der sechsmalige Super-Bowl-Gewinner aus der National Football League (NFL) auf einen sogenannten Tender. Der Fullback aus Stuttgart kann damit ab Montag mit anderen Klubs frei verhandeln.

Johnson ist seit 2019 in 38 Spielen für die Patriots zum Einsatz gekommen, 2020 fing er seinen ersten Touchdown in der NFL in einem Spiel gegen gegen die Seattle Seahawks.