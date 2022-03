BVB: Lennard Maloney nach Bielefeld-Einsatz begeistert

Lennard Maloney zählt zu den absoluten Leistungsträgern beim BVB - allerdings bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga.

Doch am Sonntag durfte der 22-Jährige für viele überraschend bei den verletzungsgeplagten Profis ran. Fünf Minuten vor dem Ende der Partie gegen Arminia Bielefeld wechselte Marco Rose den 22 Jahre alten Abwehrspieler für Felix Passlack ein. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Sein Debüt bei den Profis gab der in Berlin geborene US-Amerikaner übrigens im Hinspiel gegen die Arminia im Oktober. Nun musste er knapp sechs Monaten auf die nächsten Minuten warten. Am Ende half er dabei, den 1:0-Sieg über die Zeit zu bringen . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Maloney, ehemaliger U20-Nationalspieler der USA, war im Sommer 2020 von Union Berlin zum BVB gewechselt und hatte in der vergangenen Saison großen Anteil am Aufstieg der Bundesliga-Reserve in die 3. Liga. Sein Vertrag bei den Schwarzgelben läuft im Sommer aus.