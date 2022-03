Bundesliga: RB Leipzig ist nach Sieg gegen Greuther Fürth auf Champions League-Kurs

Für die Fürther, die durch Jamie Leweling (4.) in Führung gegangen waren, wird die Zeit für ein sportliches Wunder immer knapper. Durch die vierte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen entglitt dem Aufsteiger nach einem guten Rückrunden-Beginn erneut die Chance, seinen Rückstand auf den Relegationsplatz zu verkürzen. Zum VfB Stuttgart auf Rang 16 fehlen den Franken bei noch acht verbleibenden Spielen weiter neun Punkte.

Fürth erneut mit deutlicher Niederlage

Seguin: „Bin ein bisschen geknickt“

Der 29-Jährige weiter: „Wir sind in de Rückrunde besser aufgetreten als in der Rückrunde. Das heute war jedoch ein Rückschlag. Ich bin ein bisschen geknickt.“

Für Fürth-Coach Stefan Leitl fehle es an der Intensität, wie er betonte: „Wir waren nicht bereit, mit der letzten Energie vorneweg zu verteidigen. Ein paar individuelle Fehler haben zu Toren geführt, deshalb geht der Leipzig-Sieg in Ordnung. Es ist nicht diese Energie, die wir in den vergangenen zwei Wochen auf den Platz bekommen haben. So kannst du dann auch keine Spiele gewinnen.“