Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – RB Leipzig, 1:6 (1:4)

RB Leipzig fertigte SpVgg Greuther Fürth am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Die Überraschung blieb aus: Gegen RB kassierte die SpVgg eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte Leipzig Fürth in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

RB Leipzig geriet schon in der dritten Minute in Rückstand, als Jamie Leweling das schnelle 1:0 für SpVgg Greuther Fürth erzielte. Ein Zuspiel von José Ángel Esmoris Tasende brachte André Miguel Valente Silva im Netz der SpVgg zum Ausgleich unter (16.). Nach Vorlage von Christopher Nkunku ließ Emil Forsberg den zweiten Treffer von RB folgen (31.). Für den nächsten Erfolgsmoment der Gäste sorgte Konrad Laimer (34.), ehe Benjamin Henrichs das 4:1 markierte (44.). Leipzig hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Nach der Vorarbeit von Forsberg stellte Mohamed Simakan das Ergebnis auf 5:1 (58.). Nkunku schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Forsberg zum 6:1 zugunsten von RB Leipzig verwertete (68.). Schlussendlich setzte sich RB mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.