Anzeige

Hertha BSC: Felix Magath wird neuer Cheftrainer Sensation! Magath neuer Hertha-Coach

Trainer-Hammer! Hertha holt Magath

SPORT1

Hertha BSC sorgt bei der Suche nach einem Nachfolger von Tayfun Korkut für eine echte Überraschung. Felix Magath kehrt in die Bundesliga zurück!

Sensation bei Hertha BSC - kein Geringerer als Felix Magath übernimmt die Nachfolge des entlassenen Trainers Tayfun Korkut!

Das gab der Klub am Sonntagabend bekannt. Der 68-Jährige übernimmt vorerst bis zum Saisonende. Am Montag wird der neue Cheftrainer um 13 Uhr bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Anzeige

„Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Mit ihm haben wir jemanden für uns gewinnen können, der schon vielfach bewiesen hat, dass er mit seiner immensen Erfahrung als Trainer in jeglicher sportlichen Situation seiner Art und seiner Ausstrahlung an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen“, wurde Fredi Bobic in einer Pressemitteilung der Herthaner zitiert.

Felix Magath will Hertha BSC zum Klassenerhalt führen

Damit kehrt Magath knapp zehn Jahre nach seiner letzten Trainerstation in der Bundesliga wieder an die Seitenlinie in Deutschlands Oberhaus zurück. Im Oktober 2012 war der deutsche Ex-Nationalspieler beim VfL Wolfsburg entlassen worden, den er 2009 zur Meisterschaft geführt hatte.

Zuletzt fungierte er als Global Sports Director bei den Würzburger Kickers, Magaths bislang letzter Trainerjob beim chinesischen Erstligisten Shandong Luneng endete im Dezember 2017.

„Ich hatte sehr klare und offene Gespräche mit Fredi Bobic. Uns allen ist die aktuelle sportliche Situation bewusst und ich bin gerne bereit, Hertha BSC dabei zu helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Wichtig ist jetzt die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden acht Spiele“, erklärte Magath.

Nach SPORT1-Informationen liefen am Sonntag auch Verhandlungen mit Friedhelm Funkel. Im Aufsichtsrat der Berliner ging man lange von einer Einigung aus. Doch dazu kam es nicht, die Gespräche konnten nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden.

Hertha droht der Abstieg

Zuvor hatte die Hertha die Reißlinie gezogen und Korkut entlassen. Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic begründete den Korkut-Rauswurf so: „Es bleiben noch acht Partien, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Mit dieser Entscheidung wollen wir alle Beteiligten nochmal intensiver für die Situation sensibilisieren. Wir setzen auf die positiven Effekte eines Neuanfangs.“

Anzeige

Für Hertha war das Spiel in Gladbach bereits die fünfte Niederlage in Folge und das zehnte Spiel des Jahres ohne Sieg. Erst am 29. November 2021 hatte Korkut die Nachfolge von Pal Dardai angetreten.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: