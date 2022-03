Bundesliga: Borussia Dortmund – DSC Arminia Bielefeld, 1:0 (1:0)

Kurz darauf bereitete Thorgan Ganael Francis Hazard das 1:0 von Borussia Dortmund durch Marius Wolf vor (20.). Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte dem BVB der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Dortmund behauptet nach dem Erfolg über Bielefeld den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Borussia Dortmund lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 65 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der BVB sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 17 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Dortmund erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.