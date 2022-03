Scott Hall erleidet drei Herzinfarkte: WWE-Ikone erhält "lebensverlängernde Maßnahmen"

Große Sorge um den Mann, der Razor Ramon war: WWE-Legende Scott Hall soll nach OP-Komplikationen an lebensverlängernde Maßnahmen angeschlossen sein.

Große Sorge um eine wegweisende Figur der modernen Wrestling-Geschichte: WWE Hall of Famer Scott Hall, bekannt geworden als Razor Ramon, soll nach einer Serie von drei Herzinfarkten an „lebensverlängernde Maßnahmen“ angeschlossen sein.

Der bekannte und langjährige Wrestling-Journalist Wade Keller berichtet in seinem Pro Wrestling Torch, dass der 63-Jährige bei einer Hüft-OP lebensgefährliche Komplikationen mit einem Blutgerinnsel erlitten hätte, Hall liege in einem Krankenhaus in Marietta, Georgia. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)