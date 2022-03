Nach Rückstand: Frankfurt schlägt auch Bochum

Eintracht Frankfurt hat den Schwung aus der Europa League mit in die Fußball-Bundesliga genommen.

Frankfurt am Main (SID) - Eintracht Frankfurt hat den Schwung aus der Europa League mit in die Fußball-Bundesliga genommen. Vier Tage nach dem starken 2:1 bei Betis Sevilla setzte sich die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ebenfalls mit 2:1 (0:1) gegen den Tabellennachbarn VfL Bochum durch und bleibt als Neunter zumindest in Lauerstellung auf die Europacup-Plätze.