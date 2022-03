Schock für Bayer: Kreuzbandriss bei Wirtz

Jung-Nationalspieler Florian Wirtz wird dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen lange fehlen und muss auch auf dem Weg zur WM 2022 einen großen Rückschlag einstecken. Der 18-Jährige erlitt am Sonntag bei der Derby-Niederlage gegen den 1. FC Köln (0:1) einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie, das teilte Bayer am Abend nach einer MRT-Untersuchung mit.

Wirtz fällt damit wohl in jedem Fall für den Rest der Saison aus, die WM in Katar steigt in diesem Jahr allerdings erst im Winter: Bis zum Start des Turniers bleiben Wirtz noch acht Monate.