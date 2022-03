FC Chelsea: Kai Havertz mit Traumtor gegen Newcastle der Matchwinner

Der Klubweltmeister konnte lange seine deutliche Überlegenheit nicht in Tore ummünzen.

Havertz erlöst Chelsea gegen Newcastle

Zunächst vergab Havertz per Kopf eine Großchance (77.), dann traf der 22-Jährige doch noch (89.), als er einen Diagonalball von Jorginho überragend annahm und ihn dann aus kurzer Distanz im linken Eck vollstreckte. (NEWS: Hoffnung! Wende bei Chelsea?)

Mehr noch: Erstmals hat der 22-Jährige in drei aufeinanderfolgenden Partien in der Premier League getroffen, nun vier Tore und einen Assist besorgt.

Wettbewerbsübergreifend kommt Havertz in seinen jüngsten fünf Pflichtspielen gar auf fünf Tore und eine Vorlage.

Havertz wandelt am Rande eines Platzverweises

Der Videobeweis prüfte sogar, ob es ein rotwürdiges Foul war - am Ende kam Havertz aber mit der Gelben Karte davon (34.).

Mit dem fünften Sieg in Folge festigte Chelsea zudem den dritten Platz in der Premier League, zehn Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City, das erst am Montag spielt, und sieben Zähler hinter dem Tabellenzweiten FC Liverpool. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)