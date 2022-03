Bundesliga heute: SpVgg Greuther Fürth - RB Leipzig LIVE im TV, Stream & Ticker

Das Team von Trainer Domenico Tedesco tritt am Sonntagabend beim Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth an.

Bundesliga heute: SpVgg Greuther Fürth - RB Leipzig

Die Leipziger präsentierten sich zuletzt in guter Form, auch wenn es am vergangenen Wochenende nur ein 1:1 gegen den SC Freiburg gab. Durch den Sieg der Freiburger am Samstag und dem Remis der TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern ist die Tedesco-Elf zwischenzeitlich auf Rang sechs zurückgefallen.