3. Liga: FC Würzburger Kickers – Borussia Dortmund II, 3:1 (2:1)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Franz Pfanne mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Berkan Taz für eine frühe Führung von Dortmund II (4.). Louis Breunig versenkte den Ball in der 20. Minute im Netz von Borussia Dortmund II. Nach Vorlage von Marvin Pourié ließ David Kopacz den zweiten Treffer von Würzburg folgen (34.). Die Pausenführung der Heimmannschaft fiel knapp aus. Saliou Sané war nach Vorlage von Robert Herrmann dafür verantwortlich, dass die FC Würzburger Kickers zum dritten Mal im Match jubelten (87.). Am Schluss siegten die Kickers gegen den BVB II.

Würzburg krebst im Tabellenkeller herum – aktueller Tabellenplatz: 18. Die FC Würzburger Kickers bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt sechs Siege, neun Unentschieden und 15 Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für die Kickers, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Schlappe behält Dortmund II den zehnten Tabellenplatz bei. Zwölf Siege, fünf Remis und 13 Niederlagen hat Borussia Dortmund II momentan auf dem Konto. Der BVB II taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Würzburg möchte weiter auf der Erfolgswelle reiten und am kommenden Freitag (19:00) gegen den FC Viktoria Köln die gute Form unterstreichen. Am 21.03.2022 empfängt Dortmund II in der nächsten Partie Eintracht Braunschweig.