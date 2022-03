2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Nürnberg, 0:3 (0:1)

Mit 0:3 verlor Hannover 96 am vergangenen Sonntag deutlich gegen den 1. FC Nürnberg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der Club wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Kräftemessen der beiden Teams im Hinspiel war torlos geendet.

Kurz darauf bereitete Fabian Nürnberger das 1:0 von Nürnberg durch Lukas Schleimer vor (25.). 96 war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Tom Krauß erhöhte für den 1. FC Nürnberg auf 2:0 (82.). Der 1. FC Nürnberg überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 (86.). Am Schluss siegte der Club gegen 96.

Hannover bekleidet mit 31 Zählern Tabellenposition 14. Im Sturm des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 24 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Acht Siege, sieben Remis und elf Niederlagen hat Hannover 96 momentan auf dem Konto. Die Situation bei 96 bleibt angespannt. Gegen Nürnberg kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nachdem der 1. FC Nürnberg die Hinserie auf Platz sieben abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der Club aktuell den zweiten Rang. Nürnberg behauptet nach dem Erfolg über Hannover den vierten Tabellenplatz. Der 1. FC Nürnberg verbuchte insgesamt 13 Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der Club so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.