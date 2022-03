Biathlon, Single-Mixed-Staffel: Lesser und Preuß auf Podest - Norwegen siegt vor Schweden

In dem letzten Staffel-Rennen seiner Karriere erreicht Erik Lesser gemeinsam mit Franziska Preuß noch einmal einen Podestplatz. Norwegen ist einmal mehr nicht zu schlagen.

Franziska Preuß und Erik Lesser sind zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Otepää/Estland in der Single-Mixed-Staffel auf das Podium gestürmt.

Es war im Single Mixed die erste deutsche Podestplatzierung seit der WM 2020 in Antholz, als auch Preuß und Lesser Silber gewonnen hatten. Für Lesser (33) war es das letzte Staffelrennen seiner erfolgreichen Karriere.

Deutsche Mixed-Staffel verpasst Podest

Zuvor hatte am Sonntag das deutsche Team in der Mixed-Staffel das Podium verpasst. Das DSV-Quartett mit Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Roman Rees und Benedikt Doll belegte über 4x7,5 km Rang vier.

Der Sieg ging deutlich an Olympiasieger Norwegen (0+7) vor Schweden (0+8/+22,5 Sekunden) und Frankreich (0+6/+34,6).

Das deutsche Mixed-Team (0+6), das bei Olympia Fünfter geworden war, hatte 1:53,7 Minuten Rückstand auf die auch in diesem Rennen überragenden Norweger.

„Dämliche Situation“: Rees hadert mit Nachladen

„Das war eine total dämliche Situation“, sagte er in der ARD : „Es war gar keine gute Leistung von mir.“ Rees übergab nur auf Rang 13.

Das Weltcup-Finale steigt von Donnerstag bis Sonntag am Holmenkollen in Oslo. Geplant sind Rennen in Sprint, Verfolgung und Massenstart.