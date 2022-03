Handball, HBL: Berlin siegt erstmals in Kiel - THW verabschiedet sich aus Titelkampf

In der HBL kassiert der THW Kiel den nächsten Rückschlag. Der Rückstand auf Platz eins wird immer größer.

Die Füchse Berlin haben das Verfolgerduell in der Handball-Bundesliga beim THW Kiel gewonnen.

Der Hauptstadt-Klub siegte beim Rekordmeister nach einer starken Vorstellung mit 31:27 (19:15) und landete damit einen wichtigen Erfolg im Kampf um Champions-League-Platz zwei. Für die Berliner war es der erste Sieg in Kiel überhaupt.

Erste Niederlage in 2022 für Kiel

Kiel kam zunächst überhaupt nicht in die Partie. Vor allem in der Abwehr fehlte der Zugriff, und auch Keeper Dario Quenstedt bekam in Abwesenheit von Stammtorhüter Niklas Landin (Blinddarm-OP) im ersten Abschnitt gerade mal einen Ball zu fassen. Nutznießer war besonders Lindberg. Der Oldie traf schon bis zum Halbzeit-Pfiff alle seiner neun Würfe.