2. Bundesliga: FC Schalke 04 und Nürnberg gewinnen und rücken an Spitzentrio heran Schalke und Club machen Boden gut

"Vollste Überzeugung!" Darum vertraut Schalke Büskens

Nach den Patzern des Spitzentrios lösen der FC Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga ihre Aufgaben souverän und rücken näher heran.

Im ersten Spiel nach dem Aus von Trainer Dimitrios Grammozis gewann der FC Schalke 04 mit 3:0 beim Tabellenletzten FC Ingolstadt 04. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Der Tabellenvierte 1. FC Nürnberg feierte beim 3:0 bei Hannover 96 seinen vierten Sieg in Folge und liegt nur noch drei Punkte hinter dem SV Darmstadt 98, FC St. Pauli und Werder Bremen, Schalke hat als Fünfter vier Punkte Rückstand auf das Spitzentrio. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Schalke-Torschütze Dominick Drexler bläst bei Sky acht Spieltage vor Saisonende zum Angriff: „Wir wollen in einen Flow kommen, wir wollen die Spiele gewinnen. Die Mannschaften, die hinten raus punkten, die haben gute Chancen oben dabei zu sein. Wir wollen jetzt einfach da sein. Es ist Crunchtime, und ich hoffe, dass wir da sind.“

In der dritten Sonntagspartie holte Jahn Regensburg ein 1:1 beim Karlsruher SC, ist aber bereits seit sieben Spielen ohne Dreier.

Zalazar führt Schalke zum Sieg

Für das erste Highlight in Ingolstadt sorgten die Gäste, die auf ihren an Corona erkrankten Interimstrainer Mike Büskens verzichten mussten: Nach einer Flanke von Reinhold Ranftl köpfte Goalgetter Simon Terodde nach elf Minuten an die Latte.

Ansonsten war im ersten Durchgang wenig geboten. Während die Hausherren ihren Fokus auf die Defensive legten, fiel Schalke in der Vorwärtsbewegung kaum was ein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Zehn Minuten nach der Pause brach Schalke den Bann: Der gerade erst eingewechselte Rodrigo Zalazar stocherte den Ball aus 13 Metern ins Gehäuse der Ingolstädter.

Auch bei den beiden folgenden Treffern stand Zalazar im Blickpunkt. In der 71. Minute bereitete der Mittelfeldspieler das 2:0 durch Malick Thiaw mit einem Eckball vor, ehe er in der 81. Minute mit einer maßgenauen Flanke Drexler fand, der zum 3:0 einschoss.

Club souverän in Hannover

Der Club war in Hannover die spielbestimmende Mannschaft und ging nach 26 Minuten nach einem Konter durch Lukas Schleimer, der sein erstes Profitor erzielte, in Führung.

Nach einer guten Chance für Hannovers Cedric Teuchert (36.) war es erneut Schleimer, der vier Minuten später das 2:0 auf dem Kopf hatte, aber nur die Latte traf.

Auch nach der Pause hatte der Club alles im Griff: In der 73. Minute legte Tom Krauß den Ball aus spitzem Winkel knapp links am Gehäuse vorbei, ehe er in der 83. Minute mit einem abgefälschten Schuss das 2:0 nachlegte. Treffer Nummer drei ging auf das Konto von Erik Shuranov, der frei vor Ron-Robert Zieler die Nerven behielt (87.).

„Es freut uns sehr, dass wir mit drei Punkten von Hannover nach Hause fahren“, sagte Schleimer nach Spielende. „Wir werden eine schöne Busfahrt haben.“

Hofmann rettet Remis für KSC

Der KSC machte von Beginn an Dampf gegen die Regensburger, die seit Mitte Januar nicht mehr gewinnen konnten. Philipp Hofmann hatte in der neunten Minute die erste gute Chance, scheiterte jedoch an Jahn-Keeper Alexander Meyer.

In Führung gingen jedoch die Gäste. Nach einem langen Ball von Max Besuschkow war Jan-Niklas Beste frei durch und überwand Marius Gersbeck mit einem überlegten Heber (31.).

Für den Ausgleich sorgte Hofmann, der in der 70. Minute nach einem Eckball per Kopf erfolgreich war.

