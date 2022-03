Katar: FIFA lädt Amnesty zu Diskussion ein

Die FIFA will mit Amnesty International über die Situation ausländischer Arbeiter in Katar im Zuge der Weltmeisterschaft diskutieren.

Der Fußball-Weltverband FIFA will mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty International über die Situation ausländischer Arbeiter in Katar im Zuge der Weltmeisterschaft (21. November bis 18. Dezember) diskutieren.

Wie die FIFA am Sonntag mitteilte, empfängt der Verband eine Delegation von Amnesty am Montag in ihrem Hauptsitz in Zürich.