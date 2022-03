100 Punkte! Regionalliga-Farce in Bayern nimmt ein irres Ende

So etwas sieht man auch selten: Einem US-Amerikaner gelingen in der deutsche Regionalliga 100 Punkte. Der Gegner ist sauer darüber, dass das Spiel nicht verlegt wird - und zeigt sich im Spiel von der unsportlichen Seite.

Jeder Basketball-Fan hat schon einmal von dem berühmten 100-Punkte-Spiel von Wilt Chamberlain in der NBA gehört.

In der 1. Regionalliga hat nun der US-Amerikaner Jonathan Braeger diese Leistung wiederholt - allerdings unter kuriosen Bedingungen.

Denn das „Spiel“ der Baskets Vilsbiburg gegen das Nachwuchsprogramm von s.Oliver Würzburg endete am Samstag mit 209:39 (94:11). Braegers unfassbare Zahlen lauteten: 100 Punkte, 16 Assists, zwölf Rebounds und zwölf Steals.

Würzburg will Spiel verlegen - Vilsbiburg lehnt ab

Vilsbiburg schreibt auf seiner Homepage, dass Würzburg zunächst das Heimspielrecht tauschen wollte. Am Donnerstagabend wurde der Spielleitung dann mitgeteilt, dass sieben Spieler krankheitsbedingt nicht einsatzbereit sind - alle Corona-Schnelltests und PCR-Tests fielen jedoch negativ aus.

Am Freitag nahm Würzburg demnach offiziell Kontakt mit den Baskets-Verantwortlichen auf und bat um eine Spielverlegung. In der Mail soll allerdings auch gestanden haben, dass man es zur Not schon hinkriegen würde.