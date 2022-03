Bundesliga heute: Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld LIVE im TV, Stream & Ticker

Am 26. Spieltag der Bundesliga treffen unter anderem Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld aufeinander. Erling Haaland rückt nach seiner Verletzungspause in den Kader der Gastgeber

Der Bundesliga-Sonntag am 26. Spieltag steht an! Borussia Dortmund empfängt um 17:30 Uhr Arminia Bielefeld, während der VfL Bochum parallel bei Eintracht Frankfurt zu Gast ist. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bundesliga heute: Borussia Dortmund - DSC Arminia Bielefeld

Erling Haaland und Giovanni Reyna konnten dafür seit einer Woche am Mannschaftstraining teilnehmen und sind damit Optionen für die Partie gegen Bielefeld. „Erling ist jetzt schmerzfrei, das macht ihn sehr happy. Er freut sich einfach, dass er jetzt wieder jeden Tag mit der Mannschaft trainiert und ist sehr gut drauf. In erster Linie geht es immer um die Gesundheit. Alles andere ist zweitrangig“, sagte Coach Marco Rose über den Norweger.

Arminia Bielefeld hat hingegen mit zahlreichen Personalproblemen zu kämpfen. Neben Chefcoach Frank Kramer fallen sechs weitere Spieler coronabedingt aus. Co-Trainer Ilia Gruev wird die Mannschaft gegen den BVB an der Seitenlinie betreuen.

Bundesliga: Bielefeld will punkten

Trotz der Rahmenbedingungen möchte Bielefeld in Dortmund punkten, wie Geschäftsführer Samir Arabi betonte: „Wir fahren immer zu einem Bundesligaspiel, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, das sind drei Punkte!“

Borussia Dortmund - DSC Arminia Bielefeld: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dortmund: Kobel – Wolf, Can, Pongracic, Schulz – Dahoud, Reyna, Bellingham – Brandt, Malen, Haaland

Bundesliga heute - die Daten zum Spiel:

Bochum zu Gast in Frankfurt

Eintracht Frankfurt möchte mit einem Sieg gegen den VfL Bochum den Anschluss an die europäischen Plätze wiederherstellen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Ragnar Ache wird weiterhin fehlen. Hinter Danny da Costa steht noch ein Fragezeichen aufgrund seiner Problematik am Schambein. Ansonsten sind alle Spieler dabei“, sagte der Frankfurt-Coach über die Personalsituation seiner Mannschaft.

Bundesliga heute: Eintracht Frankfurt - VfL Bochum

Man habe „Respekt vor ihnen. Sie haben die meisten ihrer Punkte aber in Heimspielen geholt. Dementsprechend wollen wir die Punkte natürlich in Frankfurt behalten.“

Der VfL Bochum konnte die letzte Partie in der Bundesliga gegen Greuther Fürth für sich entscheiden. Mit einem Auswärtssieg könnte die Mannschaft von Thomas Reis in der Tabelle an den Frankfurtern vorbeiziehen. Derzeit steht der VfL auf dem elften Tabellenplatz, zwei Punkte hinter den Gastgebern.