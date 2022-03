Formel 1 und Motorsport im TV: AvD Motor & Sport Magazin mit Christian Danner als Gast

Im „AvD Motor & Sport Magazin“ wird mit hochkarätigen Gästen über die Ereignisse und Aufreger des Motorsport-Wochenendes diskutiert - egal, ob Formel 1, Rallye oder WEC. Die erste Sendung des Jahres gibt es bereits am 13. März.

Schon im dritten Jahr geht das „AvD Motor & Sport Magazin“ auf Sendung. Im Fokus steht die Formel 1 mit all ihren spannenden Geschichten, egal ob an Rennwochenenden oder an Sonntagen ohne Grand Prix.