PSG: Messi und Neymar ausgepfiffen - nur Mbappé erhält Applaus nach CL-Aus

Triumvirat am Ende: Was wird aus Mbappé, Messi und Neymar?

Das Champions-League-Aus gegen Real Madrid vergessen die Fans von Paris St. Germain so schnell nicht. Lionel Messi und Neymar erhalten daher Pfiffe - einzig Kylian Mbappé wird von den Zuschauern freundlich empfangen.

Beim Punktspiel der Ligue 1 gegen Girondins Bordeaux am Sonntagmittag wurde Weltmeister Kylian Mbappé, Torschütze des Hauptstadtklubs beim 1:3 bei den Königlichen, mit Applaus begrüßt.

„Fans sind sauer“: Nur Mbappé wird verschont

PSG-Profi Georginio Wijnaldum sagte in der Halbzeit auf DAZN: „Normalerweise ist es so, dass die Fans dich unterstützen. Jetzt sind sie sauer. Damit müssen wir klarkommen. Das ist natürlich traurig. Ich hätte es mir anders gewünscht, aber so ist es nun mal.“