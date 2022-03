Kombination: Riiber nach Springen als Zweiter auf Rekordkurs

Kombinierer Jarl Magnus Riiber steht kurz vor einem historischen Sieg: Der Norweger geht im letzten Wettkampf der Saison nach einem starken Sprung auf 107,5 m als Zweiter in den Skilanglauf (14.35 Uhr/ARD und Eurosport), sein Rückstand auf den Japaner Ryota Yamamoto beträgt nur vier Sekunden. Riiber würde in Schonach mit seinem 49. Karriere-Erfolg nicht nur eine alleinige Bestmarke aufstellen, sondern auch zum vierten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewinnen.