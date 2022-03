Bundesliga heute: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln LIVE im TV, Stream & Ticker

Der Super-Sonntag mit vier Partien in der Bundesliga wird mit einem Leckerbissen angepfiffen: Bayer Leverkusen bekommt es im rheinischen Derby mit dem 1. FC Köln zu tun.

Bundesliga heute: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Während Leverkusen am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League 2:3 bei Atalanta Bergamo verlor, kassierte Köln am vergangenen Sonntag eine 0:1-Heimpleite in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)