Serie A: Juve bringt 80 Flüchtlinge aus der Ukraine nach Turin

Juventus Turin startet eine humanitäre Mission in der Ukraine. 80 Jugendliche und einige ihrer Mütter werden nach Turin gebracht.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat eine humanitäre Mission in der Ukraine gestartet.

Dabei handelt es sich um Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 14 Jahren, einige von ihnen Fußballschüler, die sich derzeit in der ungarischen Stadt Zahony, nahe der Grenze zur Ukraine, befinden.

Juve: „Man kann nicht zusehen, ohne zu handeln“

"Man kann nicht zusehen, ohne zu handeln. Der Krieg in der Ukraine bringt Tag für Tag Leid und Tod, aber vor allem zerstört er das tägliche Leben von Millionen von Menschen, die gezwungen sind, außerhalb ihres Landes Zuflucht zu suchen. Es gibt Zeiten, in denen wir mit konkreten Aktionen zeigen müssen, dass wir denen, die leiden, nahe sind", begründete Juve die Hilfsaktion.

Die Hilfsaktion wurde vor acht Tagen in Gang gesetzt, als Juventus eine Spendenkampagne in die Wege leitete. Die Juventus-Delegation erreichte am Samstagabend Ungarn und wurde vom Bürgermeister von Zahony begrüßt.