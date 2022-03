Treibt Free Agent Cody Rhodes ein falsches Spiel mit WWE?

Feiert Cody Rhodes bei RAW am Montag noch doch sein WWE-Debüt? Oder zieht es ihn doch zurück zu AEW? Die Personalie entwickelt sich zum Krimi.

Der Sensations-Wechsel von All Elite Wrestling zurück zu WWE schien eine sichere Sache zu sein. Dann hieß es, er sei womöglich geplatzt. Nun steuert der Krimi um Cody Rhodes auf einen neuen Höhepunkt zu - mit ungewisser Auflösung.

Taucht der „American Nightmare“ am morgigen Montag bei WWE RAW auf? Hält er die Liga von Vince McMahon weiter hin? Oder treibt er gar ein falsches Spiel mit ihr und kommt doch wieder beim von ihm mitgegründeten Konkurrenten AEW unter?

WWE-Deal mit Cody Rhodes hängt in der Luft

„Wrestling-Papst“ Dave Meltzer reichert in seinem aktuellen Wrestling Observer Newsletter seine vorab verbreitete Meldung an, dass die Situation um Cody eine „große Wendung“ genommen hat - und das Kreativteam vergangene Woche angehalten worden sei, die schon ausgearbeiteten Comeback-Pläne auf Eis zu legen .

Rhodes‘ Debüt hätte in einem WrestleMania-Match mit Seth Rollins münden sollen, das mutmaßlich diese Woche eingeleitet worden wäre, bei der TV-Show Monday Night RAW, gesendet aus Jacksonville - der Heimatbasis von AEW.

Meltzer stellte auch klar, dass es keine Pläne mit Rhodes in Bezug auf die auffällig groß beworbene WWE-Liveshow im New Yorker Madison Square Garden gegeben hätte - dass an diesem Abend ein Mystery-Gegner für ein Match gegen WWE-Champion Brock Lesnar angekündigt war, hatte entsprechende Spekulationen ausgelöst. Laut Meltzer sei jedoch die Enthüllung von Austin Theory von vornherein der Plan gewesen.