Ligue 1: Neymar von Paris Saint-Germain Superstar "wird überall gehasst“

Triumvirat am Ende: Was wird aus Mbappé, Messi und Neymar?

Superstar Neymar wird nach dem aus von Paris Saint-Germain gegen Real Madrid in der Presse heftig kritisiert. Es wird sogar schon über seinen Abgang spekuliert.

Nach dem vermeidbaren Aus in der Champions League gegen Real Madrid stehen die Stars von Paris heftig in der Kritik.

So viel hatte PSG für den Brasilianer 2017 bezahlt - mit dem klaren Ziel, die Champions League anzugreifen.

Neymar „wird überall gehasst“

Das Aus gegen Real Madrid, bei dem PSG über 150 Minuten alles im Griff hatte, ehe Karim Benzema mit drei Toren ein erneutes blamables Aus besiegelte, reiht sich nahtlos ein in die lange Liste der Enttäuschungen seit der Ankunft des Brasilianers. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Damit aber nicht genug. Der Journalist holt zum Rundumschlag gegen Neymar aus. „Heute wird dieser Spieler überall gehasst. Seine Einstellung, seine Launen, alles, was er tut, man kann kein Spieler sein und so sehr gehasst werden, das geht gar nicht. Es hat noch nie einen so verhassten Spieler gegeben wie ihn.“