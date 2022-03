Bundesliga: Gelächter auf der Hertha-Bank trotz Rückstand und sportlicher Misere

Hertha BSC gerät bei der Pleite bei Borussia Mönchengladbach Mitte des ersten Durchgangs in Rückstand. Trotzdem amüsieren sich wenig später zwei Spieler köstlich.

Vor allem im ersten Durchgang, als die Offensive nur ein laues Lüftchen war, präsentierten sich die Berliner wie ein Abstiegskandidat und lagen nach 24 Minuten in Rückstand, als Alassane Plea die Gladbacher per Foulelfmeter in Führung schoss. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)