German Darts Champion­ship: Gabriel Clemens und Martin Schindler ausgeschieden, Wright und van Gerwen weiter Clemens und Schindler scheitern knapp

Furioser MvG verlängert Smith' Final-Fluch

Bei der German Darts Champion­ship scheitern die verbleibenden deutschen Teilnehmer in der 2. Runde. Gabriel Clemens und Martin Schindler müssen sich knapp geschlagen geben.

Nichts zu holen für Gabriel Clemens und Martin Schindler.

Die beiden deutschen Darts-Profis haben den Einzug in das Achtelfinale der German Darts Championship verpasst. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Clemens unterlag Dave Chisnall knapp mit 5:6. Der Engländer ließ sich auch nicht von den Pfiffen und Buh-Rufen der Fans in Hildesheim irritieren und behielt im Decider die Nerven.

Später am Abend verlor Schindler sein Match in der 2. Runde mit 4:6 gegen Weltmeister Peter Wright. Der 25-Jährige hatte in der 1. Runde im Decider gegen Jermaine Wattimena gewonnen.

Schindler mit starkem Auftakt

Gegen Wright startete „The Wall“ richtig gut in die Partie und führte zwischenzeitlich mit 3:1. Letztlich konnte „Snakebite“ das Duell dennoch für sich entscheiden und in die 3. Runde einziehen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Dort steht auch Michael van Gerwen. Der Niederländer besiegte vorher den Underdog Jose Justicia aus Spanien mit 6:3.