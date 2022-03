Bundesliga-Barometer: Gregor Kobel vom BVB nur auf Platz 5 im Keeper-Ranking

In der Umfrage des Bundesliga-Barometers landet BVB-Torhüter Gregor Kobel nur auf dem 5. Platz. Nicht nur einen Bochumer sehen die Fans stärker als den Dortmunder.

In einer repräsentativen Online-Umfrage des Bundesliga-Barometers wählten die Befragten den Torhüter von Borussia Dortmund lediglich auf Platz fünf der aktuell besten Torhüter in der Bundesliga - unter anderem hinter Manuel Riemann vom VfL Bochum. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Sommer mit schlechterer Quote als Kobel

„Schlusslicht“ in dieser Kategorie ist zumindest aus diesem Quintett Sommer mit nur 63,6 Prozent abgewehrter Bälle auf seinen Kasten. Mit Gladbach kassierte er 51 Gegentore in 25 Spielen, das 2:0 gegen Hertha BSC am Samstagabend war erst das dritte Gladbacher Zu-Null-Spiel der laufenden Bundesliga-Saison.