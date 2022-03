FC Bayern: Julian Nagelsmann klagt über Rasen in Hoffenheim

Geht es nach Julian Nagelsmann trug auch der Rasen in der Hoffenheimer PreZero Arena zum Münchner Chancenwucher bei. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Der Platz ist furztrocken“, sagte Bayerns Cheftrainer nach der Partie bei Sky . „Man hat es bei Gnabry und Coman gesehen, dass der Ball so komisch wegspringt, weil der Rasen so trocken ist.“

Bayern-Trainer Nagelsmann wünscht sich nassen Rasen

Nagelsmann betonte ausdrücklich, dass er keine Kritik an Hoffenheims Greenkeeper äußern wolle, „aber mit nasserem Rasen kommen die Bälle auf jeden Fall gefährlicher.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Am Ende mussten sich die Bayern mit dem Treffer von Robert Lewandowski und einem Punkt zufriedengeben. Zum zweiten Mal in Folge blieb es in der Liga bei einer Punkteteilung.