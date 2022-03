Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC, 2:0 (1:0)

Hertha BSC muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr die Hertha bisher ein. Hertha BSC fiel auf Platz 17 und ist somit auf einem direkten Abstiegsplatz angekommen. Im Angriff der Hertha herrscht Flaute. Erst 26-mal brachte Hertha BSC den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich die Hertha schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In neun ausgetragenen Spielen kam Hertha BSC in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.