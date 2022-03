Bundesliga-Schiri gesteht Fehler bei Twitter! Patrick Ittrich reagiert nach Kaiserslautern - Havelse in 3. Liga

Hut ab vor so viel Offenheit!

Beim 3:0-Sieg des 1. FC Kaiserslautern gegen den TSV Havelse in der 3. Liga gab es Aufregung um den Führungstreffer der Lauterer. Terrence Boyd erzielte nach einer Ecke das 1:0, vorher hatte Philipp Hercher den Ball allerdings mit der Hand in Richtung des Stürmers verlängert.

Doch die Pfeife von Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich (in dieser Saison bislang acht Einsätze im Fußball-Oberhaus) blieb stumm - und einen Videobeweis gibt es in der 3. Liga nicht. Nach dem Spiel äußerte sich Ittrich via Twitter zu der Szene und gab eine Fehlentscheidung zu.