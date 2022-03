Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern München, 1:1 (1:1)

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel die TSG 1899 Hoffenheim in der Tabelle auf Platz fünf. Die TSG verbuchte insgesamt 13 Siege, fünf Remis und acht Niederlagen.

Mit 60 Punkten steht der FC Bayern München auf dem Platz an der Sonne. Mit beeindruckenden 77 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Bundesliga, allerdings fand Hoffenheim diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Nur viermal gab sich der FCB bisher geschlagen.

Die TSG tritt am kommenden Samstag bei Hertha BSC an, der FC Bayern München empfängt am selben Tag den 1. FC Union Berlin.