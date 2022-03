Kalajdzic sichert VfB wichtigen Punkt bei Union

Sasa Kalajdzic (90.) sicherte mit seinem Tor den wichtigen Zähler an der Alten Försterei, nachdem er fünf Minuten zuvor den Pfosten des Union-Tores getroffen hatte. Mit nun 23 Punkten steckt der VfB aber weiter im Tabellenkeller fest.

Taiwo Awoniyi traf per Handelfmeter (41.) für die Berliner, die aber ihre anvisierte 40-Punkte-Marke vorerst verpassten. Der Pokal-Halbfinalist hält sich aber weiter mit 38 Zählern im Tabellenmittelfeld.

Urs Fischer musste dabei coronabedingt auf Stammkeeper Andreas Luthe, Levin Öztunali, Genki Haraguchi und Kevin Behrens verzichten. Der Union-Coach wechselte nach dem 0:1 in Wolfsburg auf fünf Positionen, für Luthe rückte Frederik Rönnow ins Tor der Eisernen. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo schickte die gleiche Startelf wie gegen Gladbach (3:2) auf den Platz.

Davon war zu Beginn wenig zu sehen, den ersten Abschluss hatten die Gastgeber. Doch Rani Khedira (3.) setzte den Schuss links am Tor vorbei. Union gab in der Anfangsphase zwar den Ton an, doch Stuttgart ließ sich dadurch nicht entmutigen.