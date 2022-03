Bundesliga: VfB Stuttgart punktet in letzter Minute bei Union Berlin

Eskalation in Stuttgart: Ordner prügeln auf Gladbach-Fans ein

Last-Minute-Wahnsinn in Berlin.

Der VfB Stuttgart erkämpft sich in letzter Sekunden einen Punkt bei Union Berlin.

Beim 1:1 (1:0) glichen die Schwaben wie schon im Hinspiel in der letzten Minute noch aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Durch das Unentschieden bleibt Union auf dem siebten Rang und weiter in Schlagdistanz zu den Europapokal-Plätzen.

Union Berlin dominiert die erste Halbzeit

Union begann gleich druckvoll und hatte schon früh durch einen Schuss von Kheidira, der knapp am Tor vorbeistrich, eine gute Chance (3.).

Danach rannte Union an, der VfB stand in der Defensive aber sehr kompakt und ließ den Eisernen keinerlei Platz zum Kombinieren.

Und so dauerte es bis kurz vor der Pause, bis sich die Köpenicker für ihre Mühen belohnen konnten. Prömel schoss aus 18 Metern zentraler Position Mavropanos den Ball an den ausgestreckten Arm.

Stuttgart verdient sich in zweiter Halbzeit den Punkt

Unions Baumgartl kritisiert Schiedsrichter Hartmann

Die Eisernen zeigten sich nach dem Spiel sehr gefrustet über die Punktverluste in letzter Minute.

„Wir haben die zweite Halbzeit nicht mehr das auf den Platz bekommen, was wir wollten und haben Stuttgart so stark gemacht. Dann schießen sie in der 92 Minute das Tor. Das ist bitter“, ärgerte sich Timo Baumgartl nach dem Spiel.